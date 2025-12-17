İstanbul’un Şişli ilçesinde otomobilin yaya geçidindekilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.