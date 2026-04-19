Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Nil S. (24) yönetimindeki 35 NS 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralının yanında bulunan arkadaşının panik anları cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ağır yaralanan Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Tedavisinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Kazaya karışan sürücü Nil S., “taksirle yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

