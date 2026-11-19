İstanbul'un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası mahallede paniğe neden oldu. Park etmeye çalıştığı cipin kontrolünü kaybeden sürücü, iki araca çarparak takla attı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Asuman E., 34 CUK 609 plakalı cipi park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, önce yol kenarında park halinde bulunan 34 UE 0050 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan araç, devrildikten sonra 34 PZR 56 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Asuman E. ile cipte yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Gözde E.'nin hafif yaralandığı belirlendi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kişi, tedbir amacıyla ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.