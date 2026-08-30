İstanbul Şişli’ye bağlı Feriköy Mahallesi’nde dün saat 13.45 sıralarında park yeri yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti. Mevlütcan S. (33), 34 MZS 063 plakalı motosikletini bir gün önceden bir marketin önüne park ederek evine gitti. Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B. (39), malzeme indireceği alanı kapattığı gerekçesiyle motosikleti sahibine haber vermeden başka bir noktaya çekti.

MOTOSİKLETİ YERİNDE GÖREMEYİNCE YUMRUK ATTI

Bir süre sonra motosikletinin yanına gelen Mevlütcan S., aracının izinsiz çekildiğini görünce market çalışanı Aslan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlütcan S., Aslan B.’nin yüzüne şiddetli bir yumruk attı.

MARKETÇİ BIÇAKLA DIŞARI KOŞTU

Aldığı yumruk darbesinin ardından hırsla iş yerine giren Aslan B., tezgahtan aldığı bıçakla dışarı çıkarak Mevlütcan S.’yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sahibi Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, yüzüne yumruk yiyen Aslan B. ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağa el koyarken, yapılan GBT kontrollerinde Mevlütcan S.’nin 1, market çalışanı Aslan B.’nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu saptandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Mevlütcan S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırgan Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan taraflar arasındaki yumruklaşma ve bıçaklama anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.