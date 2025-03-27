CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam ediyor.
"YÜZÜNÜZÜ AÇIN"
Bugün de İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek.
Eylem öncesi anons yapan polis öğrencilerin yüzlerini açmasını söyledi. Öte yandan maske takanlara yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
Yüzlerindeki maskeleri indirmeyen gençlere polis müdahalede bulundu. Bazı öğrenciler gözaltına alındı.