Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı.
Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.
KARŞIYA GEÇERKEN ALTINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üstüne devrildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı da anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Asma Salah Hegazy Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİ
Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.