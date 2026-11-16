Şişli’de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gıda taşıyan araç, virajı alamayarak duvara çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Süleyman Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nin Dolmabahçe yönündeki çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Ö. idaresindeki gıda yüklü ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tünel çıkışındaki virajı alamayan araç sert şekilde duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, kasadaki su ve gıda ürünleri asfalt yola savruldu.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Süleyman Ö.’yü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Süleyman Ö.’nün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GIDA ÜRÜNLERİ YOLA DAĞILDI, TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle polis ekipleri tünel çıkışında güvenlik önlemi alarak trafik akışını bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bölgede uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu oluşurken, hasar gören araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yola dağılan su ve gıda ürünlerini temizlemesinin ardından ulaşım normale dönerken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.