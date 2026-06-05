İstanbul Şişli'de bir taksici yolcusu olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darp edilerek ağır yaralandı. Taksicinin saldırı sonucunda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Taksinin şoförü Erdal Çiçek ile aracına aldığı yolcusu arasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine taksi şoförü aracı yol kenarında durdurdu. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Çiçek’e sert bir cisimle saldırdı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çiçek, kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiçek’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltındaki şüphelini emniyetteki işlemleri sürüyor.

TAKSİCİLERDEN DESTEK

Darp edilen arkadaşlarına destek olmak için hastane önüne gelen taksiciler tepki gösterdi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar hastane önünde yaptığı açıklamada, "Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.