Bir süredir kapalı olan Şişli Belediyesi'ne ait kent lokantaları hizmete açıldı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve görevinden alınmasının ardından tedarik gerekçesiyle kayyum tarafından kapatılan kent lokantaları bugün yeniden hizmete açıldı.
TUTUKLU ŞAHAN: TÜM YEMEKLERİN ÜCRETİNİ ÖDEDİM
Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabı üzerinden kent lokantalarına ilişkin bir paylaşımda bulunarak, bugünkü yemekleri ücretini başkanlık maaşıyla kendisinin karşıladığını belirtti.
Şahan notunda şunları söyledi:
-Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır.
-Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim.
-Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun.