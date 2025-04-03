Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından, kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in biri gezici olmak üzere üç kent lokantasını öne sürüldü.

Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi yaptığı açıklamada, Kent Lokantaları’nın operasyonların başladığı 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki sorunlar nedeniyle kapalı olduğunu; Kaymakam Ertürkmen’in ise göreve başladığı 24 Mart itibarıyla lokantaların yeniden açılması talimatını verdiği belirtilmişti. İletişim Başkanlığı da bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

SABİT KENT LOKANTALARI KAPALI

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, ancak bugün belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve ardından bunu yalanlayanlar, şu soruya cevap versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞ ÇORBA DAĞITMAYA BAŞLADI

Tutuklama kararının üzerinden 11 gün geçmesine karşın Kent Lokantası açılmadı, tepkiler sürerken; Kent Lokantası önünde 'halk sofrası' kuruldu. Vatandaşlar, kayyumun ardından kapatılan Kent Lokantası önünde çorba dağıtmaya başladı