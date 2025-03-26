Şişli Belediyesi’nde kayyum olarak göreve başlayan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, belediye meclisini devre dışı bıraktı. Yetkiler encümene devredildi.

Şişli Belediyesi’nden gönderilen resmi yazıda "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin ek fıkrasında, 'Meclisin encümenin ve komisyonlarının görev ve yetkileri 31. maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür' denilmektedir. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği şekilde belediye meclisimizin komisyonların ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir" denildi.

Avukat Hüseyin Ersöz karara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı.

-Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı R.Emrah Şahan’ın yerine atanan kayyımın her idari tasarrufu “İdari Yargı denetimine” tabiidir.

Belediye Meclisi yetkilerinin “kanunda yazıyor, ben yaptım oldu” anlayışıyla elinden alınması” seçimle ortaya konulan halkın iradesine aykırılık oluşturur. Bu doğrudan, Seçme ve Seçilme Hakkı’nı ilgilendiren bir konudur. Diğer yandan idare bir tasarrufta bulunurken, bunun gerekçelerini açıklamak yükümlülüğü altındadır. Gerekçesiz ve amaçlanan fayda ortaya konulmadan yapılan işlemler hukuka aykırıdır.