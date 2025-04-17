Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde Kent Lokantası, öğrencilere yemek yardımı kesilmesi derken bir haber daha geldi.
Şişli Belediyesi'nde Resul Emrah Şahan döneminde gençlere aylık İstanbul Kart abonman desteği verilmeye başlanmıştı.
Öte yandan belediye tarafından yeni üniversitelilere 15 bin lira burs desteği de veriliyordu.
KAYYUM BURS VE AKBİLİ KESTİ Mİ?
CHP Şişli Gençlik Kolları hesabının yaptığı paylaşıma göre, Şişli kayyumu gençlere sunulan aylık akbil abonman desteğini ve bursunu kesti.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia hakkında henüz resmi bir açıklama yapılamadı.