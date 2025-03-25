ALİ MACİT
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı.
Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; Şişli Kayyumu, Şişli’deki Kent Lokantasını kapattı. Kayyum Ertürkmen, yazılı bir belge göndermedi ama sözlü olarak Kent Lokantaları’nın kapatılacağını belirtti. CHP Şişli İlçe Örgütü, kapanan Mahmut Şevket Paşa Kent Lokantası önünde saat 15.00’de açıklama yapacak
Şişli Belediyesi’nin kent lokantalarında, dört öğün yemek 40 TL’ye satılmakta ve bu lokantalar dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla yemek hizmeti sunuyordu.