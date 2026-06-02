İstanbul’da toplu ulaşımın yoğun noktalarından biri olan Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda intihar girişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu henüz bilinmeyen nedenle yaşamına son verme girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve metro görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kişinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay nedeniyle istasyonda güvenlik önlemleri artırıldı.

İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmazken gelişme Metro İstanbul tarafından duyuruldu