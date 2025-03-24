İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyum atadı. Şişli'ye kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen belediyeye polisler eşliğinde geldi. Ertürkmen'in makam fotoğrafındaki 'Erdoğan' detayı dikkat çekti.
Ertürkmen, oturduğu Şişli Belediye Başkanı makamının arkasındaki alana Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koydu. Daha önce aynı alanda yalnızca Atatürk'ün fotoğrafı yer alıyordu.
Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından kayyum Ertürkmen'in fotoğrafı paylaşılırken yorumlar sınırlandırıldı. Belediyenin sitesi de güncellendi.
Polis sabaha karşı saat 05.00'te nöbet tutulan belediyeyi abluka altına aldı. Binaya giren polisler içeridekileri dışarıya çıkardı.
KAYYUMUN İLK İCRAATLARI
CHP'li Başarır kayyum kaymakamın, meclis üyelerinin belediyeyi terk etmesini istediğini söyledi. Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" dedi.
İMAMOĞLU VE ŞAHAN'IN AFİŞLERİ SÖKÜLÜYOR
Sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne gelen kayyum, ilçedeki İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın afişlerinin sökülmesi talimatını verdi. Görevlendirilen belediye ekipleri afişleri sökmeye başladı.