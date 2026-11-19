İstanbul’un Şişli ilçesinde uzun yıllardır simit satarak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Tayfun Öztürk, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Acı olay, dün sabah saat 08.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Caddesi üzerindeki simit tezgahında yıllardır satış yapan ve mahalle sakinleri tarafından yakından tanınan Tayfun Öztürk’ten bir süre haber alamayan komşuları durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak içeri girmesiyle birlikte Öztürk, yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde 64 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KOAH HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hiç evlenmediği ve tek odalı bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü belirtilen Öztürk’ün KOAH hastası olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından Tayfun Öztürk’ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.