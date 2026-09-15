İğneada’da 2023 yılında meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili ceza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sisli Vadi (Foggy Valley) adlı tesisteki ihmallerin de gündeme geldiği yargılama sürecinde, bir tanığa para karşılığında gerçeğe aykırı ifade vermesinin teklif edildiği iddiası üzerine ayrı bir dava açıldı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sisli Vadi tesisinin sahibi tutuklu sanık Bülent Bayrak’ın babası Bahri Bayrak ile tesisin sorumlusu Burhan Kip sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Bayrak ailesinin avukatı Evren Karaloğlu hakkında da mevzuat kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bahri Bayrak ve Burhan Kip hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 277/1. maddesinde düzenlenen “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlaması yöneltildi. Sanıklar hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

700 BİN LİRA VE BUNGALOV TEKLİFİ

Şardan’ın aktardığı bilgilere göre olay, sel felaketinde kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa’ya geçen yıl haziran ayında ulaşan bir mesajla ortaya çıktı.

Yaşa, mesajda Bahri Bayrak ile arazi komşuları Caner Çığal arasında para karşılığında gerçeğe aykırı tanıklık yapılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildiği iddiasını öğrendi. Bunun üzerine iddianın peşine düşen Yaşa, edindiği bilgileri kendi kaynaklarıyla da doğruladıktan sonra savcılığa başvurdu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Çığal’a para karşılığında mahkemede farklı bir ifade vermesinin teklif edildiğini gösterdiği belirtilen bir telefon görüşmesine ait ses kaydına ulaşıldı.

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan Caner Çığal da bu iddiayı doğruladı.

“BU ŞEKİLDE İFADE VERİR MİSİN?”

Çığal, ifadesinde sel felaketinden yaklaşık bir ay sonra Bahri Bayrak, Burhan Kip ve Bülent Bayrak’ın avukatı olduğunu belirttiği Evren Karaloğlu’nun İğneada’daki bir kahvehanede yanına geldiğini anlattı.

Çığal, Bahri Bayrak ve Burhan Kip’in kendisini önceden telefonla arayarak konuyla ilgili görüşmek istediklerini söylediklerini, daha sonra avukat Karaloğlu ile birlikte kahvehaneye geldiklerini belirtti.

İfadesine göre Bayrak ve Kip, yanlarında getirdikleri bilgisayar çıktısı bir metni Çığal’a göstererek bu doğrultuda ifade verip veremeyeceğini sordu.

Çığal, kendisinden istenen ifadeyi vermesi karşılığında 700 bin lira teklif edildiğini söyledi. Paranın Bahri Bayrak ve Burhan Kip tarafından teklif edildiğini belirten Çığal, ayrıca Bayrak’ın kendisine bir bungalov ev vereceğini söylediğini ifade etti.

Çığal, kendisine gösterilen metinde tanımadığı isimlerin bulunduğunu ve bu nedenle “böyle bir ifade veremem” diyerek teklifi kabul etmediğini anlattı.

SES KAYDINI JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Caner Çığal, Bahri Bayrak ve Burhan Kip ile telefon görüşmeleri sırasında ses kaydı aldığını ve bu kaydı İğneada Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uğur Astsubay’a teslim ettiğini söyledi.

Çığal, kayıtta kendisine para teklif edildiğinin yer aldığını, seslerin Bahri Bayrak ve Burhan Kip’e ait olduğunu belirtti. Avukat Evren Karaloğlu ile telefonda hiç görüşmediğini ve kendisinin sesinin kayıtta bulunmadığını da ifade etti.

Çığal ayrıca mahkemede yalnızca kendi gördüklerini ve bildiklerini anlattığını, herhangi bir kişinin etkisi altında beyanda bulunmadığını söyledi. İstediği ifadeyi vermemesi üzerine kendisinin hırsızlıkla suçlandığını da ileri sürdü.

KARŞI TARAF İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık, Caner Çığal’ın iddiaları üzerine Bahri Bayrak ve Burhan Kip’in de ifadelerine başvurdu. Her iki şüpheli de Çığal’ın anlatımlarını kabul etmedi.

Bayrak ve Kip, Çığal’ın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ve suçsuz olduklarını savundu.

Soruşturma kapsamında Çığal’ın kardeşi Hakkıcan Çığal’ın da tanık olarak ifadesi alındı.

“YAKLAŞIK 700 BİN LİRA PARA VERİRİM”

Hakkıcan Çığal, ifadesinde Bahri Bayrak, Burhan Kip ve ismini bilmediği bir kişinin kahvehaneye gelerek kardeşi Caner Çığal ile aynı masada oturduğunu anlattı.

Hakkıcan Çığal, masaya çay götürdüğü sırada Bahri Bayrak’ın kardeşine, bir gün önce gelmesi ve avukatın kendisine ne söylemesi gerektiğini anlatacağını söylediğini duyduğunu belirtti.

Tanığın anlatımına göre Bayrak, istenen şekilde ifade verilmesi halinde Sisli Vadi tesisini gözden çıkardıklarını ve orada ihtiyaç duyduğu şeyleri alabileceğini söyledi. Ayrıca kardeşine yaklaşık 700 bin lira para vereceğini ifade etti.

Caner Çığal’ın ise kendisine söylenenleri dinleyeceğini ancak yalnızca gördüklerini anlatacağını, görmediği bir olayı söyleyemeyeceğini belirttiği aktarıldı.

YARGITAY’DAKİ DOSYA BEKLİYOR

Öte yandan İğneada’daki sel felaketine ilişkin ana ceza davasında da süreç devam ediyor.

Yargıtay tarafından bozulan dosya yeniden Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, önceki kararında direnerek sanıklara aynı cezaları verdi. Dosyanın yeniden temyiz sürecine taşındığı belirtildi.

Dönemin Kırklareli valileri Osman Bilgin ve Birol Ekici hakkındaki yargı dosyasının ise Kırklareli Adliyesi’nden Ankara’ya, Yargıtay’a gönderildiği ve halen ilgili dairede beklediği aktarıldı.

SAFİYE YAŞA ADALET BAKANI’NDAN RANDEVU BEKLİYOR

Sel felaketinde iki evladını kaybeden Safiye Yaşa’nın gelişmeleri yakından takip ettini belirten Şardan, telefonla görüştüğü Yaşa’nın, eylül ayının ilk haftasında Demirköy Adliyesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına katıldığı ve Caner Çığal’ın yaşananları duruşmada yeniden anlattığını söyledi.

Yaşa’nın ayrıca Kahramanmaraş depremlerinde mağdur olan ailelerin hak arama eylemine destek vermek ve daha önce talep ettiği randevu kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek amacıyla Ankara’da bulunduğu aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kendilerine destek verdiğini belirten Yaşa, Bakan Göktaş’ın Adalet Bakanı Gürlek’ten randevu alınması için girişimde bulunduğunu söyledi.

Yaşa, Gürlek’in Edirne ziyareti sırasında hazırladığı dosyayı kendisine bizzat teslim ettiğini ve Adalet Bakanı ile görüşmek istediğini ifade etti.