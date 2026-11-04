Seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyım yönetimine geçen Şişli Belediyesi'nde, CHP grubunu oluşturan 31 belediye meclis üyesi partiden istifa ettiğini duyurdu.

Üyeler ortak açıklamalarında, "Şişli halkının oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilmiş ve bugüne kadar CHP grubunu oluşturmuş 31 belediye meclis üyesi olarak, hepimizin partiden istifa ettiği bilgisini kamuoyuna sunarız" ifadelerini kullandı.

KAYYIM VE BUTLANA TEPKİ

Açıklamada, Şahan'ın tutukluluğu ve belediyeye kayyım atanması halk iradesine müdahale olarak nitelendirildi. Siyasi partilerde üye iradesinin mutlak butlan kararlarıyla ortadan kaldırılmasının da aynı müdahalenin devamı olduğu savunuldu.

Üyeler, "Kayyum ve butlan, demokratik iradeyi hedef alan aynı yaklaşımın iki ayrı uygulamasıdır" dedi.

Şahan ve diğer tutuklu belediye başkanlarının milletin verdiği yetkiyi emanet olarak taşıdığını belirten üyeler, Şişli halkının kendilerine verdiği oyların da aynı sorumluluğu gerektirdiğini ifade etti. Açıklamada, "Bu emaneti, meşruiyetini demokratik iradeden almayan bir yönetim altında temsil etmemiz mümkün değildir" denildi.

Şişli halkından aldıkları temsil yetkisini demokratik siyasetin meşru zemininde, halk iradesini savunarak sürdüreceklerini bildiren üyeler, açıklamayı şu sözlerle tamamladı:

"Kayyuma ve butlana karşı, demokrasinin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Mazbatamız sorumluluğumuzdur."