İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Kasım'da Şişli'de bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 22 kilo 850 gram kristal metamfetamin ve 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 4 litre aseton ile 5 litre 100 mililitre asit bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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