Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir apartmanda kötü koku şüphesiyle yapılan incelemede, 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Komşularının evden gelen kötü kokuyu fark edip ihbar etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride hareketsiz yatan Dinç'i buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gencin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. EVDE BULUNAN SİLAHA EL KONULDU Yapılan değerlendirmelerde, Yusuf Dinç'in yaklaşık 4 gün önce öldüğü tespit edildi. Gencin 1 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemeler kapsamında evde bulunan silah, delil olarak muhafaza edilmek üzere el konuldu. Silahın Dinç'in ölümünde kullanılıp kullanılmadığı, yapılacak teknik incelemeler sonrası netleşecek. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlanmasının ardından Dinç'in cenazesi, kesin ölüm zamanı ve nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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