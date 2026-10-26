İstanbul Şişli’de çatıdan düşerek yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Ölümüne ilişkin soruşturmada, Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Olay, 25 Ekim’de saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bekmakhanova, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçti. Çatının orta kısmına doğru ilerlediği sırada bastığı panelin kırılması sonucu apartman boşluğuna, eksi 2’nci kat seviyesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“BURADA OTURACAĞIM SEN UYU”

Daria B.’nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması için uyardığını anlattığı öğrenildi. Arkadaşının fotoğrafını da bu sırada çeken Daria B.’nin, Bekmakhanova’nın kendisine “Burada oturacağım sen uyu” dediğini ve ardından odasına döndüğünü söylediği belirtildi.

Daria B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Bir ses duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz gördüğünü söylediği de öğrenildi.

SAAT 07.40’TA MARKETTEN AYRILMIŞ

Daria B.’nin anlatımına göre iki arkadaş, bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktı. Bekmakhanova, saat 05.00 sıralarında arkadaşının yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gitti.

Bunun üzerine polis, Bekmakhanova’nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi edinildi.

Bekmakhanova ile Daria B.’nin 8 Eylül’de Türkiye’ye girdikleri belirlendi. İki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.