İstanbul Şişli’de, üzerinde kokain bulunan kişinin verdiği bilgi üzerine gözaltına alınan Selçuk Ö.’nün evindeki market poşetlerinden, piyasa değerinin yaklaşık 1,7 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucu çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, Harbiye Mahallesi’nde şüphe üzerine Mustafa Yusuf D.’yi durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 0,74 gram kokain ele geçirildi.

Mustafa Yusuf D.’nin uyuşturucuyu satın aldığı yeri söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, Selçuk Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1,40 gram marihuana ve 1,03 gram kokain bulundu.

POŞETLERDE UYUŞTURUCU, KOLİDE PARA BULUNDU

Polis, Selçuk Ö.’nün Merkez Mahallesi’ndeki evini tespit etti. Evde yapılan aramada market poşetleri içerisinde 78,70 gram metamfetamin, 754 gram marihuana, 69,90 gram taş kokain ve 6 bin 175 ecstasy hap ele geçirildi.

Aramada ayrıca karton kolide deste halinde 102 bin 850 lira ile dört hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya, paraya ve terazilere el konuldu.

Beş suç kaydı bulunduğu öğrenilen Selçuk Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutukladı. Mustafa Yusuf D. ise hakkında “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmasının ardından serbest bırakıldı.