Şişli Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecindeki metruk binada bulunan 56 yaşındaki Ayhan Akkoç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.10 sıralarında yaşandı. Binadan kötü koku geldiği yönünde ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, binaya girerek Ayhan Akkoç'u yatar halde buldu. Yapılan kontroller sonucunda Akkoç'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

"ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Evin sahibi Muammer Y., Akkoç'un kendisine yakın biri olduğunu, düzenli bir işte çalışmadığını ve zaman zaman hamallık yaptığını belirtti. Akkoç'un babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından 34 BR 3688 plakalı hafif ticari araçta uzun süre kaldığını anlatan Muammer Y., tanıdığı için yaklaşık 15 gün önce metruk binanın anahtarlarını Akkoç'a verdiğini söyledi.

Muammer Y., Akkoç'u son olarak 14 Ağustos'ta gördüğünü ve bu görüşmede anahtarları geri istediğini ifade etti. Akkoç'un anahtarları 17 Ağustos'ta teslim edeceğini söylediğini belirten ev sahibi, arkadaşından bu tarihten sonra haber alamadığını aktardı.

Bina yakınındaki kahvenin sahibi Sezer G. ise Akkoç'u son olarak 17 Ağustos sabahı binanın penceresinde gördüğünü söyledi.

Belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdiği için olay yerine nöbetçi savcı ve adli tıp ekipleri geldi. Akkoç'un cansız bedeninde kesici alet yarası gibi dış müdahale bulgularına rastlanmadı. Başında düşmeye bağlı olabileceği düşünülen kanama izi bulunan Akkoç'un kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak belirlenecek.