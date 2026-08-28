Şişli'de minibüs şoförü Sertaç K. (29) ile motosiklet sürücüsü Servan E. (23) arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, olay yerine gelen Sertaç K.'nin kardeşi Yasin K. (38) de kavgaya dahil oldu.

Yasin K., Servan E.'yi sol karın ve koltuk altı bölgesinden 3 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Servan E.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra Servan E., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sertaç K. ile Yasin K.'yi emniyete götürdü. Polis ekipleri, olayda kullanılan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki bıçağı da ele geçirdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Minibüs şoförü Sertaç K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği ve Servan E.'nin bıçaklandığı anlar görülüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Yasin K.'nin poliste 1, Servan E.'nin ise 8 geliş kaydı bulunduğu belirtildi.