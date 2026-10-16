Hindistan'ın Madurai kentindeki Aravind Göz Hastanesi'ne başvuran 16 yaşındaki çocuğun sol göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulundu. Diş, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.
Çocuk, hastaneye başvurmadan yaklaşık bir ay önce sol üst göz kapağında ağrısız bir şişlik fark etti. Muayenede bölgede sert ve beyaz renkli iki çıkıntı görüldü.
Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında bu çıkıntıların bir köpek dişine ait olduğu belirlendi. Dişin taç ve kök yapısının doğrudan göz çukuru kemiğinden geliştiği tespit edildi.
Çıkarılan dişin; diş, saç ve kemik gibi farklı dokular içerebilen nadir bir tümör türü olan teratomun parçası olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine vakaya, normal bir dişin bulunması gereken yerin dışında gelişmesi anlamına gelen ektopik diş tanısı konuldu.
Vakanın ortak yazarlarından Dr. Meghana Tanwar, Live Science'a yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası” dedi.
Ektopik dişler en sık elmacık kemiğinin arkasındaki maksiller sinüste görülüyor. Gelişimsel sorunlar veya genetik rahatsızlıklar, diş dokusunun ağız dışında da büyümesine neden olabiliyor.
Çıkarılan ektopik dişler genellikle yeniden büyümüyor, ancak nadiren tekrarlayan vakalar bildiriliyor. Dr. Tanwar, çocuğun yaşamı boyunca yeniden ektopik diş geliştirmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.