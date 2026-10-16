Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında bu çıkıntıların bir köpek dişine ait olduğu belirlendi. Dişin taç ve kök yapısının doğrudan göz çukuru kemiğinden geliştiği tespit edildi.

Çıkarılan dişin; diş, saç ve kemik gibi farklı dokular içerebilen nadir bir tümör türü olan teratomun parçası olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine vakaya, normal bir dişin bulunması gereken yerin dışında gelişmesi anlamına gelen ektopik diş tanısı konuldu.