Maaşlı bir işte saat doldurmaktan, her ay sonunu ucu ucuna getirmekten sıkılan Marcus Gram, bundan birkaç yıl önce tam olarak sizin hissettiklerinizi hissediyordu. ABD'de yaşayan ve yıllarca saatlik ücret karşılığında farklı işlerde ter döken Gram, her sabah başkalarının hayallerini inşa etmek için uyanmaktan yorulmuştu. Daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken, cebindeki kısıtlı birikimle büyük riskler alamayacağını da çok iyi biliyordu.

İnternet başında uykusuz geceler geçirerek düşük sermayeli iş modellerini araştırırken, herkesin her gün önünden öylece geçip gittiği ama potansiyelini kimsenin tam olarak göremediği o kutuları keşfetti: Atıştırmalık ve içecek otomatları.

MAAŞLI İŞTEN ÇİFT MESAİ İLE KAÇTI

Marcus, dişinden tırnağından artırdığı 4 bin dolarlık birikimini bu fikre yatırmaya karar verdi ve ilk etapta iki adet otomat satın aldı. Birçok kişinin aksine hemen işinden istifa etmedi; adımlarını sağlam atmak istiyordu. Satın aldığı bu makineleri insan trafiğinin en yoğun olduğu, günün her saati hareketli iki farklı noktaya yerleştirdi.

Gündüzleri kendi işinde çalışmaya devam ederken, mesai bitiminde ve hafta sonlarında bizzat giderek otomatların içini doldurdu, temizliğini yaptı ve her kutuyu kendi elleriyle hazırladı.

MARCUS'UN GİZLİ PLANI VERİLER OLDU

Ancak Marcus’u sıradan bir otomat sahibinden ayırıp milyonerliğe taşıyan şey, işe sıradan bir esnaf gibi değil, profesyonel bir veri analisti gibi yaklaşması oldu. Hangi çikolatanın daha hızlı bittiğini, insanların hangi içecekleri daha çok aradığını her gün titizlikle takip etti.

Satmayan, rafta günlerce bekleyen ürünleri acımadan sistemden çıkardı; en çok tercih edilen ürünlerin stoklarını ise iki katına çıkardı. Kararlarını hisleriyle değil, tamamen satış raporlarındaki veriler doğrultusunda aldı.

KAZANCINI LÜKSE DEĞİL KENDİ İŞİNE YATIR

Zamanla her makineden elde ettiği gelir hızla yükselmeye başladı. Marcus bu aşamada çok kritik bir karar daha verdi: Kazandığı ilk paralarla kendine lüks harcamalar yapmak yerine, elde ettiği her kuruşu yeniden işine yatırdı.

Kazandığı kârla sürekli yeni otomatlar satın aldı ve onları da doğru analiz ettiği yeni noktalara yerleştirdi. Bu kartopu etkisi sayesinde makine sayısı katlandıkça geliri de katlandı. Stok yönetimini ve bakım süreçlerini kusursuz bir sisteme oturtan genç girişimci, sonunda yıllık yüz binlerce dolar ciro üreten dev bir otomat ağının sahibi olmayı başardı.

BU İŞ SADECE BİSKÜVİ SATMAKTAN İBARET DEĞİL

Sosyal medyada girişimcilik tecrübelerini paylaşarak kendi yolundan gitmek isteyenlere ilham veren Marcus Gram, bu işin sadece bir makine satın almaktan ibaret olmadığını söylüyor. Başarının sırrını; doğru lokasyonu seçmek, her gün verilerini analiz etmek ve elde edilen kazancı hiç harcamadan yeni yatırımlara dönüştürmek olarak özetliyor.