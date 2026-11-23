ABD genelindeki çeşitli limanlar, kritik altyapı tesislerini hedef alan yapay zeka destekli siber saldırıların artmasıyla birlikte yoğun bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Finans ve teknoloji yayın organlarının aktardığı bilgilere göre, ülkenin stratejik öneme sahip limanları bilgisayar sistemlerine sızmaya çalışan tehdit aktörlerinin hedefi haline geldi.

Financial Times'ın haberine göre, ABD'nin en büyük petrol ihracat geçiş noktası olarak faaliyet gösteren Teksas'taki Corpus Christi Limanı, günde "yüzlerce, hatta binlerce" siber saldırının hedefi oldu.

Limanın CEO'su Kent Britton, yaptığı açıklamada yüksek profilli hedefler arayan "bilinen kötü niyetli aktör" ülkelerden ve kuruluşlardan gelen saldırıların arttığını söyledi.

'TEK BİR HATAYA MAHAL YOK'

Corpus Christi Limanı'na yönelik saldırılarda, bilgisayar sistemlerindeki zayıflıklar tespit edilmeye çalışıldı.

Ayrıca saldırganların, personeli kandırarak sisteme erişim izni almak amacıyla üst düzey yöneticilerin kimliğine bürünerek oltalama mesajları gönderdiği belirtildi.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Britton, "Sistemlerimizi yokluyor ve güvenlik açıkları bulmaya çalışıyorlar. Yapay zeka ile birlikte bu durum daha da karmaşık bir hal alacak" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminden ek yardım talep ettiklerini belirten Britton, "Savunma yapıyorsanız her seferinde başarılı olmalısınız; saldırı planlıyorsanız ise sadece bir kez başarılı olmanız yeterli" dedi.

The Hill'in konuyla ilgili yorum talebine Corpus Christi Limanı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.

1 AYDA 120 MİLYON SALDIRI YAPILDI

Bloomberg'in haberine göre, ülkenin en işlek limanı olan Los Angeles Limanı da ağustos ayında ağ istismarı, kimlik bilgisi toplama ve kötü amaçlı yazılım saldırıları yoluyla ağlarına yönelik gerçekleştirilen 120 milyon saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, potansiyel saldırganların "yapması gereken tek şeyin bir kez başarılı olmak" olduğunu vurgulayarak, bu konunun her gün en öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Seroka, limanın siber güvenlik operasyonları ekibinin son yıllarda genişletildiğini ve şu anda yedi katmanlı bir dijital savunma yapısı oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

ABD YENİ SİBER MERKEZ KURDU

Limanlara yönelik bu uyarılar, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın siber suçlularla mücadele etmek amacıyla 30'dan fazla federal kurumu yüzlerce eyalet ve yerel ortakla bir araya getiren yeni bir merkez kurmasının ardından geldi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni merkezin işleyişine ilişkin şu ifadelere yer verildi: