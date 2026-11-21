Yıllardır gizlice, perdeler ve sitelerin arkasında yürütülen bir savaş sonunda açığa çıktı.

ABD'de sistemlerin çökmesi, Avrupa'da buzdolaplarının fırına dönmesi siber dünyada devam eden muharebeyi halkın gözü önüne taşıdı.

Batılı ülkelerle Rusya, İran ve Çin gibi rakipleri yıllardan beri siber ortamda bitrmek bilmez bir mücadeleyi sürdürüyordu. Ancak bu hesaplaşmadaki son salvolar durumun ciddiyetini artırdı.

Uzmanlar, siber saldırıların artmasının sanal dünyadaki savaşı muharebe alınına taşınabileceği konusunda uyardı.

Elektrik, su altyapısına ve gıda ulaşımına yapılacak saldırılar sıcak bir savaşın fitilini yakma ihtimali taşıyor.

'BARIŞTA DEĞİLİZ'

İngiltere'nin en kıdemli askeri komutanlarından biri, ülkesinin Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'ye karşı saldırı amaçlı siber operasyonlar gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bu açıklama; ilan edilmemiş çatışmanın boyutu, tırmanma riskleri ve dünyanın yeni bir savaş dönemine girip girmediği sorularını gündeme getirdi.

İngiltere Siber ve Uzman Operasyonlar Komutanı General Sir Rob Magowan, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Savaşta olduğumuzu söyleyemem ama barışta da değiliz" dedi.

İngiltere Ulusal Siber Gücü'nün saldırı operasyonları yürütüp yürütmediği sorusuna ise "Kesinlikle ve bu konuda netiz" yanıtını verdi.

Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin İngiltere'ye yönelik tehdit oluşturduğunu ve kendi siber operasyonlarını yürüttüğünü belirten Magowan, "Siber alanda operasyon yürütmenin kendileri için bir bedeli olacağını çok net anlamaları gerekiyor ve siber gücümüzün amacı da budur" ifadelerini kullandı.

2020 yılında kurulan İngiltere Ulusal Siber Gücü, askeri personelin yanı sıra GCHQ ve MI6 gibi kurumlardan istihbarat görevlilerini bir araya getiriyor.

Çalışmalarının büyük bölümü gizli tutulan birimin; düşman iletişimine müdahale etmek, suç ağlarını çökertmek ve rakiplerin kapasitesini zayıflatmak amacıyla siber operasyonlar kullandığı daha önce kabul edilmişti.

Magowan, İngiliz uzmanların yabancı ağlara sızabildiğini ve içerideki sistemlere müdahale edebildiğini söylerken, belirli operasyonların adını vermekten kaçındı.

AVRUPA'YI KASIP KAVURAN SİBER SALDIRILAR

Siber tehditlerin boyutu, ekim ayında bilgisayar korsanlarının Fransa genelinde 700'den fazla perakende noktasındaki soğutma sistemlerini hedef almasıyla gün yüzüne çıktı.

11 ve 12 Ekim gecesi gerçekleşen saldırılarda ticari buzdolabı ve dondurucuların buz çözme kontrollerine müdahale edildi. Sabotaj sonucunda büyük miktarda gıda bozulurken, en az 15 noktada yangın çıktı.

Fransız yetkililer zararın on milyonlarca avro düzeyinde olduğunu tahmin ediyor. Fransa siber güvenlik makamları 9 Kasım'da saldırılardan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Şehid Kaveh birimini sorumlu tuttu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ertesi gün operasyonu resmen kınarken, İran sorumluluğu reddetti.

Palo Alto Networks araştırmacılarına göre kasım ayı başında en az 10 Avrupa ülkesindeki süpermarketleri hedef alan ikinci bir saldırı dalgası yaşandı.

Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İrlanda, Estonya, Almanya, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu ülkelerde 100'den fazla perakende noktası etkilendi. Bu saldırıların arkasında aynı bilgisayar korsanlarının olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD'DE SİSTEMLER ÇÖKTÜ

Son haftalarda Avrupa ve ABD'deki sivil kurumlar da çeşitli siber olaylarla karşı karşıya kaldı.

JPMorgan Chase, Visa ve Mastercard üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına düzenlenen saldırılarda bazı müşteri bilgilerinin ifşa olduğunu doğruladı ancak ödeme ağlarının etkilenmediğini bildirdi.

Öte yandan Report URI güvenlik araştırmacıları, Optimizely yazılımı üzerinden dağıtılan ve aralarında medya, teknoloji ile finans şirketlerinin bulunduğu 178 kuruluşla ilişkili kötü amaçlı kodlar tespit etti.

Almanya'da Greiz-Ronneburg Bölge Hastanesi 14 Kasım'daki siber gasp saldırısı nedeniyle acil hasta kabullerini geçici olarak durdururken, Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi ekim ayındaki saldırıda yaklaşık 525 bin mevcut ve eski öğrenci, çalışan ile bağlı kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığını açıkladı.

İngiltere Finansal Yürütme Kurumu da ekim ayında 38 siber olay bildirimiyle son beş yılın en yüksek ikinci aylık toplamına ulaştı.

Siber güvenlik şirketi Integrity360'ın teknoloji direktörü Richard Ford, Newsweek'e yaptığı değerlendirmede, "En büyük endişe, siber çatışmanın sivilleri etkileme potansiyelidir.

Hastaneler, bankalar, enerji sağlayıcıları ve ulaşım ağları birbirine bağlı dijital sistemlere dayanmaktadır ve bu sistemlerin kesintiye uğraması hedeflenen noktanın çok ötesinde sonuçlar doğurabilir" dedi.

Siber güvenlik firması Huntress'ın taktik müdahale birimi kıdemli yöneticisi Dray Agha ise "Kritik altyapıya yönelik düşmanca siber operasyonlar günlük yaşamı ve genel ekonomiyi ciddi şekilde aksatabilir. Bir hastaneye yönelik başarılı bir saldırı acil hasta bakımını geciktirebilir ve hassas tıbbi kayıtları tehlikeye atabilir. Finans kurumları ise dondurulan işlemler ve çalınan varlıklar riskiyle karşı karşıyadır" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA VE ABD KARŞI SALDIRIDA

Rakiplerine karşı siber kapasite kullanan tek Batılı ülke İngiltere değil. Fransa, saldırı amaçlı siber operasyonları 2019 yılında askeri doktrinine resmen dahil etti.

Ocak 2026'da yayımlanan Fransa Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi de saldırı kapasitesini saldırıları caydırma ve düşman devletlere bedel ödetme aracı olarak tanımlıyor.

ABD ise 2016 yılında DEAŞ'ın iletişim ve çevrimiçi propaganda ağlarını hedef alan "Glowing Symphony Operasyonu"nu başlatmış, ABD Siber Komutanlığı Eylül 2024'te gerçekleştirdiği ve Avustralya, Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda ve ABD'nin istihbarat ittifakı olan 5 Göz personelinin katıldığı Cyber Flag tatbikatına ilk kez saldırı amaçlı siber operasyonları dahil etmişti.

İngiliz siber güçlerinin Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ağlarında tam olarak ne yaptığı gizliliğini koruyor.

Ancak dünya genelindeki son siber saldırılar, bilgisayar korsanlarının günlük ekipmanların kontrolünü ele geçirdiğinde ortaya çıkabilecek hasara dair bir fikir veriyor.

Halk açısından siber çatışmanın sonuçları bir savaş alanında değil; bir süpermarkette, hastanede veya banka hesaplarına erişmeye çalışırken hissedilebilir.