İlk olarak 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Birgül Tezel' karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyuncu Sitare Akbaş bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dün dünyaevine girdi.

"14 YILLIK ARKADAŞIZ, 1 AY ÖNCE KARAR VERDİK"

Nikah sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" dedi.

Sitare Akbaş'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin bir ay içinde nikah masasına oturması "Acaba bebek mi geliyor" yorumlarına neden oldu.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Şarkıcı Kamuran Akkor'un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da doğdu.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, birçok tiyatro oyununda yer aldı.

'O Kız' dizisiyle tanınan ünlü isim, sonrasında farklı projelerde de boy gösterdi.

Orhonlu aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de biliniyor.