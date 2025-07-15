Akasya Durağı dizinde Zeyno karakteriyle hayatımıza giren Sitare Akbaş, ikinci çıkışını ise Kızıl Goncalar dizisinde yakaladı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Akbaş, uzun süredir beraber olduğu Cengiz Orhonlu ile sürpriz bir kararla nişanlandı.
NİŞAN TARZI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Şarkıcı Murat Dalkılıç'la da kısa bir beraberlik yaşayan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı.
Uzun süredir dolu dizgin bir aşk yaşayan ikili, mutluluklarını nişanla taçlandırdı. Özel anlarına dair bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Akbaş, nişan tarzıyla beğeni topladı.
NİKAH TARİHLERİ DE BELLİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile arasında yapılan nişan töreni dikkat çekerken, çift 3 Ağustos'ta nikah masasına oturacak. İstanbul'da gerçekleşecek olan nikah törenine çiftin yakın dostları katılacak.