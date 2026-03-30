Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir sitenin içerisinde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan G.K. (25), çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, “şiddet kullanarak hayvanlara ve ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlamasıyla cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin kamu güvenliği ve toplum huzuru üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.