Türkiye’de toplamda 400 bini aşkın elektrikli araç trafikte bulunuyor. Bu sayının 2035 yılına kadar 4 milyon 214 bin 273’e ulaşacağı öngörülüyor.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, elektrikli araçların sayısındaki hızlı artış, şehir yaşamında yeni ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. En dikkat çeken konu başlıklarından biri ise apartman otoparklarına şarj istasyonu kurulumu.

Elektrikli araçlara ait şarj istasyonları, özellikle site içi otoparklarda yangın riski nedeniyle endişe yaratıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 tarihli genelgesi, apartman otoparklarına şarj istasyonu kurulabilmesi için salt çoğunluk kararını yeterli görüyor. Ancak bu düzenleme, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun beşte dört çoğunluk şartıyla açıkça çelişiyor.

UZATMA KABLO ÇEKEREK ŞARJ EDİYORLAR

Yasal süreçlerde yaşanan belirsizlikler nedeniyle bazı elektrikli araç sahipleri, dairelerinden otoparka uzatma kablosu çekerek araçlarını şarj etmeye çalışıyor. Bu uygulama hem hukuki açıdan izinsiz olduğu için sorun teşkil ediyor, hem de elektrik güvenliği ve yangın riski bakımından ciddi tehlikeler barındırıyor.

Şarj için kullanılan uzatma kablolar site ve apartmandaki komşular arasında da gerilime nedne oluyor.