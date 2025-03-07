Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişiklikte sona gelindi.

BAKANLIKÇA YETKİLENDİRLEN ŞİRKETLER GÖREV ALABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre site yönetimlerinde sadece Bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlık tarafından yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir defa denetlenecek. Yeni düzenleme kapsamında kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

HANGİ HİZMETLER DAHİL EDİLECEK?

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Ayrıca, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini yapacak, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek. Eksiklikler, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hususunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması halinde da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Kat maliklerinin iskân ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir biçimde erişmek için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup, ortak kullanıma açılacak.

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu kapsamda 23 Ekim 2024'te Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenlemiş, toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmişti.

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmeler sonrasında son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.