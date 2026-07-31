Rusya'da çevrim içi ilan platformlarında sunulmaya başlanan "mangal arkadaşı" hizmeti, sosyal medyada ilgi gördü. Hizmet kapsamında, mangal organizasyonlarına katılarak müşterilere sohbet arkadaşlığı yapan kişiler için ücretli ilanlar yayımlanıyor.

İlanlarda, özellikle tek başına yaşayanlar veya sosyal ortam arayan kişilere yönelik olarak "mangal arkadaşı" hizmeti sunulduğu belirtiliyor. Hizmeti veren kişiler, belirlenen ücret karşılığında mangal etkinliklerine katılıyor, sohbet ediyor ve organizasyon boyunca eşlik ediyor.

Bazı ilanlarda yalnızca arkadaşlık ve sosyal vakit geçirme hizmeti sunulduğu vurgulanırken, müşterilerin taleplerine göre süre ve ücretlendirme konusunda farklı seçenekler de yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise sıra dışı hizmeti esprili yorumlarla gündeme taşıdı. Kimi kullanıcılar uygulamayı yalnızlık sorununa farklı bir çözüm olarak değerlendirirken, kimileri de ilanların ilginçliği nedeniyle paylaşımlarda bulundu.