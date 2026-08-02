Geleneksel yöntemde ustalar harcı mala ile duvara tek tek uygularken, püskürtme sisteminde harç hortum aracılığıyla yüzeye eşit şekilde dağıtılıyor. Ardından usta yalnızca yüzeyi mastarlayarak son düzeltmeleri yapıyor. Bu sayede hem daha homojen bir kaplama elde ediliyor hem de fiziksel iş yükü azalıyor.

GÜNDE ÜÇ KAT DAHA FAZLA ALAN

Sektörde kullanılan projeksiyonlu sıva makineleriyle bir usta günde yaklaşık 30 ila 60 metrekare duvarı sıvayabiliyor. Bu miktar, klasik elle uygulanan yöntemde ulaşılan üretimin yaklaşık üç katına çıkabiliyor. Sistem aynı zamanda malzemenin sürekli karıştırılıp pompalanmasını sağladığı için uygulama kesintisiz ilerliyor ve daha az personelle daha büyük alanlar tamamlanabiliyor.

BÜYÜK ŞANTİYELERDE YAYGINLAŞIYOR

Makineyle sıva uygulaması özellikle toplu konutlar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve yüksek katlı projelerde giderek daha fazla tercih ediliyor. Uzmanlar, bu sistemlerin deneyimli ustaların yerini tamamen almadığını, ancak ağır ve zaman alan sıva uygulamalarını hızlandırarak işçilik verimliliğini artırdığını belirtiyor. Makine harcı püskürtürken, yüzeyin son kontrolü ve bitirme işlemleri yine ustalar tarafından gerçekleştiriliyor.