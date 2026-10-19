SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/739 Esas

Davacı : MUSA KARAMAN

Dahili Davalı : MURAT FİDAN

ÖMER KAYA

Davacı Musa KARAMAN vekili Av. Beyzanur YILDIZ Mahkememize ibraz ettiği dava dilekçesi ile; Sivas ili Merkez ilçesi Kahyalı köyü 162 ada 3 parsel, 162 ada 1 parsel, 115 ada 154 parsel, 115 ada 82 parsel, 120 ada 3 parsel, 110 ada 200 parsel, 110 ada 184 parsel, 103 ada 65 parsel, 103 ada 63 parsel, 108 ada 65 parsel, 101 ada 60 parsel, 152 ada 3 parsel, 104 ada 45 parsel, 104 ada 110 parsel, 150 ada 2 parsel üzerindeki ortaklığın satışı suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen 191*****788 TCKN'lu dahili davalı Ömer KAYA ve 239*****242 TCKN'lı Murat FİDAN'a dava dilekçesi ve 08/12/2026 tarihli duruşma günü tebliğ edilmesine karar verilmiş olup iş bu ilan duruşma günü ve dava dilekçesi tebliği niteliğindedir.

Mahkememizce MERNİS adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/12/2026 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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