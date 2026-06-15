SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/297 Esas

DAVALILAR : YAKUP KOÇAK

Davacı Saliha Yıldızhan (TC: 113****26) tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasında.

Mahkemenizce dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş olup duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 6100 sayılı HMK'nın ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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