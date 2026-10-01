SİVAS 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SİVAS

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/209 Esas

21.09.2026

İ L A N E N T E B L İ G A T

DAVACI :Davacılar , HAMZA KOÇAK, LEVENT KOÇAK, NURAY YILDIRIM, SELAHATTİN KOÇAK

VEKİLİ : Av. NECATİ DİKİLİTAŞ - UETS

TEBLİGAT YAPILAN DAVALI :ZELİHA DAĞAŞAN - 1700****708 - Hamdi ve Zeynep'ten olma, 1952 doğumlu.

TEBLİGAT METNİ : Davacıların babası Fikri KOÇAK'ın, gerçekte eşinin önceki kocasından olan Yadigar KOÇAK isimli çocuğu sanki kendi öz çocuğuymuş gibi baba adı Fikri ve anne adı Fikriye olarak nüfusa tescil ettirdiğini, oysaki Yadigar KOÇAK’ın babasının Fikri KOÇAK değil ölen abisi ve eşinin önceki kocası Şükrü KOÇAK olduğunu iddiası kapsamında Yadigar KOÇAK’ın babasının Fikri KOÇAK olduğuna ilişkin kaydın iptali ile Yadigar KOÇAK’ın babasının Şükrü KOÇAK olduğunun tespitine ve bu şekilde kayıt ve tescili ile aralarında bağ kurulmasına karar verilmesi istemli olarak Şükrü KOÇAK mirasçısı sıfatıyla aleyhinize 09.02.2024 tarihli işbu dava açılmış olup, bilinen (ABRAHAM KUYPERLEİN GEUZENVELD- SLOTERMEER NR.37 1067 DE AMSTERDAM/ HOLLANDA) adresinize TK 25/A maddesi gereğince yapılan tebligatın iade edildiği, başkaca kayıtlı adresinizin tespit edilemediği, bu itibarla davaya karşı cevap ve delillerinizi sunmak üzere iki hafta kesin süreniz olduğu, anılan süre içerisinde cevap verilmemesi veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde cevap dilekçesi vermekten vazgeçmiş sayılacağınız, savunmanın genişletilmesi yasağının cevap dilekçesi ile başladığı; 23.10.2026 günü saat 10:25'te Mahkememize duruşma salonunda ön inceleme duruşması icra edileceği, ön inceleme için duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.21.09.2026

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