Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuzköy mevkisinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö. (41) idaresindeki 35 DC 5752 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Tahir G. yönetimindeki 38 BZ 042 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolcular yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEFERBER OLDU

Kaza ihbarının ardından olay yerine adeta ekipler yağdı. Bölgeye Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinden çok sayıda sağlık ekibi ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki araç içerisinde bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla acil olarak İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.