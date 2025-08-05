Sivas’ta yapımı tamamlanan Şehit Cengiz Topel İHA Pisti ve Drift Alanı, resmen hizmete açıldı. Şehrin ilk resmi drift alanı olma özelliği taşıyan pist, motor sporları tutkunlarının yoğun katılımına sahne oldu. Açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, drift alanının seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

PİSTİ KULLANMAK ÜCRETSİZ

Uzun, “Ülkemizin dört bir yanından driftçi kardeşlerimiz Sivas’a geldi. Drift sadece egzoz sesi değildir; modifiye, cesaret ve yenilikçilik demektir. Artık Sivas’ta drift sokaklarda değil, bu alanda yapılacak. Bu pist drift severlere ücretsiz olarak tahsis edildi” dedi. Daha sonra drift pilotları, pistte gösteri sürüşleri yaptı.