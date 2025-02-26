

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelalede, suyun aktığı bölümlerde sarkıt oluşumları yer alıyor.

KIŞIN DA ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

41,31 hektarlık bir alanı kapsayan alanda yer alan şelale, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek alan sunuyor. Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Dipsizgöl Şelalesi'nin bazı bölümleri buzla kaplandı.

Buz sarkıtlarıyla birlikte şelalede görsel güzellik oluştu. Kış aylarında üzerindeki bitki örtüsünün yapraklarını dökmesiyle şelalenin kayalıklardan oluşan bir bölümü, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.