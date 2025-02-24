Sivas'ta soğuk hava, geçen hafta başlayan dalganın ardından bu sabah da etkili olmaya devam etti. Kentin yüksek bölgeleri ve Altınyayla ilçesinde hava sıcaklıkları eksi 23 dereceye kadar düştü. Sivas'ın en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmı da dondu, yüzeyinde buz tabakaları oluştu.

Sivas'ın tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümde Kızılırmak tamamen donarken, Kesik Köprü çevresinde ise nehrin akışı devam etmekle birlikte buz kütlelerinin oluştuğu gözlemlendi. Kızılırmak'ın bu donmuş hali, dronla çekilen görüntülerle kaydedildi.

Sivas’ta kar yağışının durmasının ardından etkili olan soğuk hava dalgasının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.