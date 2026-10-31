Sivas Konfederasyonu'nun (SİVKON) Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği 6. Sivas Kültür Günleri'nde, Genel Başkan Metin Yarım'ın konuşması sırasında kürsü önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Katılımcıların müdahalesiyle kavga sona erdi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını, 2014-2019 yılları arasında Avcılar Belediye Başkanlığı yapan Dr. Handan Toprak Benli yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK'E ÖVGÜ SONRASI KAVGA

Benli'nin ardından kürsüye çıkan SİVKON Genel Başkanı Metin Yarım, Mehmet Ali Yüksel'e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Yarım'ın, Özgür Çelik'in altı yıl boyunca konfederasyonun etkinliklerine sunduğu katkılardan söz ederek kendisini selamlaması üzerine gerginlik yaşandı.

Kürsüye doğru gelen bir kişinin Yarım'ı uyarmasının ardından, kürsü önünde gruplar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma, katılımcıların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Mehmet Ali Yüksel ve beraberindekiler etkinlikten ayrıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da yaşanan karmaşa üzerine alandan ayrıldığı görüldü.

ÇELİK'TEN “SİYASİ NEZAKETSİZLİK” TEPKİSİ

Gerginliğin yatışmasının ardından kürsüye çağrılan Özgür Çelik, geçmişte köy dernek başkanlığı ve federasyon başkan vekilliği yaptığını anlattı. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik üzerine konuştuklarını söyledi.

Çelik, SİVKON'un daha önce etkinlik alanıyla ilgili yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunduğunu, bu yıl da benzer tıkanıklıkların giderilmesi için devreye girdiğini belirtti. Konfederasyon başkanının teşekkür konuşması sırasında üzerine yürünmesini “siyasi nezaketsizlik” olarak nitelendirdi.

Sivaslıların İstanbul'daki temsiline de değinen Çelik, kendi il başkanlığı döneminde Utku Caner Çaykara, İnan Güney ve Mesut Kösedağı'nın belediye başkanı adayı olmasına öncülük ettiklerini söyledi. Nuri Aslan'ın da Sivaslı olduğunu belirterek etkinlik alanının tahsisi için kendisine teşekkür etti.

“GELİN BU YANLIŞTAN DÖNELİM”

Çelik, İstanbul'daki Sivas tanıtım günlerinin üç yıldır iki ayrı yerde ve farklı zamanlarda düzenlendiğini söyledi. Bu ayrışmanın, sahnenin arkasında İBB logosu ile Ekrem İmamoğlu'nun adının bulunmasından kaynaklandığını savundu.

Sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilere seslenen Çelik, “Gelin bu yanlıştan dönelim önümüzdeki yıl Sivas Tanıtım Günleri'ni Sivas'ın bütün sivil toplum kuruluşları, bütün Sivaslı siyasetçiler hep bir arada gerçekleştirelim diyorum” ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in şehri olduğunu vurgulayan Çelik, “Sivas Pir Sultan Abdal'ın deyişlerinde haksızlığa karşı yürekten itirazın, adalet arayışının sesidir. Bu millet için mücadelemiz, adaletin mücadelesidir” dedi.

Üç ayrı davadan yargılandığını ve hakkında farklı soruşturmalar bulunduğunu söyleyen Çelik, ağır baskı altında adalet ve demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade etti.