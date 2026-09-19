Sivas İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, iletişimin tespiti tedbirleri kapsamında elde edilen bilgiler, ilgili kurumlardan alınan veriler ve açık kaynak araştırmaları incelendi.
Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin dolandırıcılık ağına dahil olduğu değerlendirilen 34 mağdur ile olaylarda rol aldığı belirlenen 8 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin bir yıllık mali kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 850 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğunu belirledi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmanın ilk aşamasında mağdur ve şüpheli sayısının yanı sıra mali hareketliliğin de artabileceği değerlendirilerek operasyon kararı alındı.
Sivas merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda hedefte bulunan 8 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, daha sonra adli makamlara sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer 2 şüphelinin adli süreçlerinin ise sürdüğü bildirildi.