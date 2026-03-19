T.C.

SİVAS SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

16/03/2026

Sayı :2025/23 Ort. Gid. Satış

Konu : Hikmet AKYEL

İ L A N

Davacı Cesur EROL vekili Av. Hakan BAHADIR tarafından davalılar Hikmet AKYEL ve Müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan İzale-i şüyuu davasınınyapılan açık yargılaması sonunda :

Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/04/2023 tarihli ve 2022/312 Esas, 2023/498 Karar sayılı Kararı ile izale-i şüyu suretiyle satılmasına Karar verilen: Sivas ili, Hafik ilçesi,Göydün köyü :161 ada, 27 parsel, 8.904.445,95 TL, 160 ada, 7 parsel, 3.344.899,29 TL, 164 ada, 5 parsel, 2.690.406,04 TL, 165 ada, 10 parsel, 1.686.154,41 TL, 201 ada, 36 parsel, 4.759.597,70 TL, 197 ada, 3 parsel, 949.375,53 TL, 197 ada, 6 parsel, 1.464.560,42 TL, 121 ada, 121 parsel, 365.628,00 TL, 155 ada,19 parsel, 6.452.870,86 TL,213 ada, 9 parsel, 2.994.490,52 TL 212 ada, 13 parsel, 1.684.757,27 TL, 121 ada, 382 parsel, 5.404.342,00 TL 244 ada, 12 parsel, 5.872.831,59 TL, muhammen kıymetinde bulunan gayrimenkuller07-08-09/04/2026 tarihinde muhammen kıymetin % 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde Mahkememizde satılacak, ilk günü alıcı çıkmaz ise ikinci satış 04/05/2026 tarihindemuhammen kıymetinde % 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde satılacaktır.

Adres yetersizliğinden dolayı kendisine ulaşılamayan 53443397862 HİKMET AKYEL adına TK 28 ve29. maddeleri gereğince işbu SATIŞ İLANI DAVETİYESİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 16/03/2026

