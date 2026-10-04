Olay, saat 11.00 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy çobanı, otlatmak amacıyla 30 büyükbaş hayvanı dere yatağından geçirmeye çalıştı.
Sürünün ön kısmında bulunan 2 hayvan, geçiş sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Arkadan gelen hayvanların da öndekileri itmesiyle sürünün tamamı kısa sürede dereye düştü.
KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU
Dere yatağında üst üste yığılan hayvanlar nedeniyle çoban, köylülerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen köylüler, müdahale ederek 14 büyükbaş hayvanı kurtardı.
Ancak 16 hayvanın olay sırasında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yaşanan olayla ilgili tutanak düzenledi.