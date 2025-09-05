Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.

Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi.

Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

Tutuklu bulunan Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, duruşmaya katılmadı.

Öldürülen çocukların anneannesi Aniş Yücekaya, anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak ifadesine başvurulan Umutcan ve Melisa Şimşek'in annesi Ayşegül Şimşek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunarak, "Hatta idam cezasının getirilmesini istiyorum. O gün ben kızımla birkaç defa görüştüm. Saat 15.00 ve 21.00 civarında telefon görüşmelerimiz oldu. En son görüştüğümüzde bana 'Neredesin, ne zaman geliyorsun anne' diye sordu. Ben de annemle köyde olduğumdan dolayı biraz daha gecikeceğimizi söyleyerek, 'Siz yemeğinizi yiyin' dedim. Daha sonra eve geldiğimizde karakolda anlattığım manzara ile karşılaştık. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Şimşek, sanık Hüseyin Sönmez'in verdiği ifadede kendisiyle Telegram üzerinden görüştüğü şeklindeki beyanların doğru olmadığını, sanıkla hiçbir zaman görüşmediğini ve herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.

Öldürülen çocuklarla aynı evde yaşayan anneanneleri Aniş Yücekaya da "Kendileriyle beraber yaşardım. Bana destek verirlerdi. Olaydan dolayı zarar gördüm. Sanıktan şikayetçiyim, gerekli cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu. Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

'BOĞAZLARI KESİLMİŞTİ'

Olay günü ihbar üzerine eve giden sağlık ekibinde yer alan Fadime Aksu Kaştı, tanık olarak verdiği ifadesinde "Olay tarihinde 2 çocuğun boğazında kesi olup, ihbar üzerine polis ekipleriyle ikamete girdiğimizde kız çocuğu elleri arkadan bağlı şekilde yan yatıyordu ve boğazında kesi açıklığı açık şekilde belli oluyordu. Erkek çocuğu de pencere önünde yüzüstü bir şekilde duruyordu. Onun elleri bağlı değildi. Onun da boğazında kesi vardı" ifadelerini kullandı.

Aynı binada oturan komşuları Hatice Görgün ise ifadesinde, "Ben 10'uncu katta oturuyordum. Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Fakat bu sesin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu anlayamadım. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti. Sonradan maktulün yaşadığı olayı öğrendim" dedi.

‘KENDİ ARALARINDA TARTIŞIYORLAR DİYE DÜŞÜNDÜM’

Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise "Benim yan dairemde oturuyorlardı. Yatak odamızın duvarı, onların duvarı ile bitişikti. Olay günü balkonda oturuyorduk. Balkon onların daireye uzak olduğu için bir ses duymadım. Eşim salondaydı. O da yanıma gelerek şiddetli bir ses duyduğunu söyledi. Banyoya gittiğimde 15-20 saniye kadar bir ses duydum. Daha önce ağabey-kardeşin seslerini duyduğum ve uzun süren bir durum olmadığı için kendi aralarında tartışıyorlar diye düşündüm. Zaten daha önce böyle tartışmalarını duyup asansörde Umutcan'a, 'Kardeşinle tartışıyordunuz' dediğimde, Umutcan bana 'Evet ağabey. Kız kardeşime biraz kız' demişti. Ben bu sebeple böyle bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

BAKANLIK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Şimşek ailesinin avukatı Mehmet Ali Ada, sanık Hüseyin Sönmez'in daha önce Uğur Şimşek ile ilgili Ankara'da defalarca gözaltına alınıp sorgulandığını, 500 bin liralık sahte senet ile ilgili işlem yapıldığını, buna rağmen bir sonuç alınamadığını belirterek, Ankara'da devam eden dosyaların da dava kapsamında incelenmesini talep etti. Ayrıca Ayşegül Şimşek'in istediği doğrultusunda, sanıkla bağı olduğunu düşündükleri görümceleri Kevser Şimşek ve Ruhan Kavak'ın dinlenmeleri talep edildi. Bu talepleri kabul eden mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesi ve diğer tanıkların beyanlarını alınması için duruşmayı 1 Ekim’e erteledi.

ANNE, ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFI BASILI TİŞÖRTLE GELDİ

Duruşmaya katledilen çocuklarının fotoğraflarının basılı olduğu tişört ile gelen Ayşegül Şimşek, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Adalet yerini bulsun’ dedik. Zaten sanık gelmedi, ya kaçıyor ya da başka bir şey yapıyor bilmiyorum. Onu bize vermelerini istiyorum. Gereken cezayı biz veririz, adalet veremiyorsa. Ama biz adalete güveniyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kim varsa arkasındakileri de bulsunlar. Arasında kim var bilmiyorum ama o adamın tek başına olduğunu düşünmüyorum ben. Adalet diyorum, gerekirse versinler meydanda sallandıralım, ibretialem için. Her gün bir çocuk ölüyor zaten. Bunların yaşaması, nefes alması bile hata" ifadelerini kullandı.