Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can kaybına yol açtı. Sivas-Tokat kara yolu Pamukpınarı mevkisinde saat 16.00 sıralarında yaşanan kazada üç araç birbirine girdi.

İddiaya göre Tokat istikametine seyir halinde olan Eyüp Bakır yönetimindeki cip, Hacı Arif Demirkıran idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Bu sırada yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden Habip Çalışkan yönetimindeki başka bir otomobil de kazaya karışan cipe çarptıktan sonra şarampole savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Eyüp Bakır ve Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burcu Bakır, Yavuz Selim Bakır, Zeynep Serra Bakır ve Mustafa Caner Akçay ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, yağış sonrası kayganlaşan yolun kazada etkili olduğu değerlendiriliyor.