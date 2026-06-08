Sivas’ta sabah saatlerinde meydana gelen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ş.D. (36), inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., eline geçirdiği baltayla iki kişiye saldırdı.

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kısa bir süre sonra durakta servis bekleyen H.N.’ye de saldırarak onu yaraladı. Saldırı sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Ş.D., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aniden baltayı alarak çevresindeki kişilere saldırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.