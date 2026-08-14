Manisa’nın Soma ilçesinde termik santralde ortaya çıkan atık ısının tarımsal üretimde değerlendirilmesi için önemli bir proje hayata geçiriliyor. Santralin yanındaki 10 dönümlük araziye kurulacak serada, topraksız tarım yöntemiyle salkım domates yetiştirilecek.

ATIK SU SERAYI ISITACAK

Seranın ısıtılmasında termik santralden çıkan yaklaşık 90 derece sıcaklıktaki atık sudan yararlanılacak. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, santralin mevcut kapasitesinin çok daha büyük bir sera alanının enerji ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

Yörük, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Bir termik santralin atık ısısını kullanarak, enerji ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak bir topraksız tarım serasının kurulumuna başladık" dedi.

HEDEF 800 DÖNÜME KADAR BÜYÜTMEK

İlk etapta 10 dönümlük seranın kurulacağını belirten Yörük, "Termik santralin mevcut kapasitesi, 500 ila 800 dönümlük bir seranın ihtiyacını tamamen karşılayabilecek düzeyde. Biz şimdilik 10 dönümlük bir sera kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin başarılı olması halinde sera alanının genişletilmesi ve bölgeye yeni istihdam imkanları kazandırılması hedefleniyor. Yörük, enerji maliyetlerinin bu yöntemle düşürülmesinin üretim maliyetlerine de yansıyacağını söyledi.

DOMATESİN ARDINDAN ÇİLEK VE BİBER

Serada ilk olarak salkım domates üretilecek. Yörük, "İlk aşamada salkım domates yetiştirmeyi düşünüyoruz. Alternatif olarak çilek ve kapya biber gibi ürünlerle üretime devam edeceğiz" dedi.

Santralin üretim sürecinde ortaya çıkan yaklaşık 90 derecelik sıcak suyun seranın ısıtılmasında kullanılacağını belirten Yörük, projenin Türkiye’deki diğer termik santrallere de örnek olmasını hedeflediklerini ifade etti.